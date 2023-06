Xylem Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Xylem -Ny-Kurs wird am 23.06.2023, 04:08 Uhr an der Heimatbörse New York mit 113.53 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Xylem -Ny haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Xylem -Ny in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Xylem -Ny wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Xylem -Ny-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Xylem -Ny vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 110,38 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (113,53 USD) ausgehend um -2,78 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Xylem -Ny von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Xylem -Ny aktuell 1,16. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -10,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Xylem -Ny bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.