Xylem Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Per 17.07.2023, 18:57 Uhr wird für die Aktie Xylem -Ny am Heimatmarkt New York der Kurs von 110.61 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Industriemaschinen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 36,34 und liegt mit 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 40,27. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Xylem -Ny auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Xylem -Ny aktuell 1,19. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,99 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Xylem -Ny bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Xylem -Ny konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Xylem -Ny auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.