Xylem Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

An der Heimatbörse New York notiert Xylem -Ny per 27.12.2022, 19:30 Uhr bei 110.41 USD. Xylem -Ny zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Xylem -Ny entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Xylem -Ny ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 42,33 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 11 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,74 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Xylem -Ny wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 6 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Xylem -Ny liegt im Mittel wiederum bei 102,88 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 109,73 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -6,25 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Xylem -Ny insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Xylem -Ny von 109,73 USD ist mit +19,27 Prozent Entfernung vom GD200 (92 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 107,03 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,52 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Xylem -Ny-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.