Xylem Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Xylem -Ny beträgt 29,32, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 18,45, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Xylem -Ny. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Xylem -Ny weniger diskutiert als üblich, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt. Dies führt zu einem Rating von "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten bewerten die Xylem -Ny-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen führten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf kurzfristiger Basis. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (117,6 USD) ergibt ein Aufwärtspotential von 2,83 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Xylem -Ny daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Auf fundamentaler Basis liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xylem -Ny bei 34,1, was über dem Branchendurchschnitt von 31,3 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.