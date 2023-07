Xylem Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Am 04.07.2023, 02:00 Uhr notiert die Aktie Xylem -Ny an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 111.83 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Wie Xylem -Ny derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Xylem -Ny liegt mit einer Dividendenrendite von 1,16 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche hat einen Wert von 11,41, wodurch sich eine Differenz von -10,25 Prozent zur Xylem -Ny-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Xylem -Ny-Aktie beträgt dieser aktuell 104,22 USD. Der letzte Schlusskurs (111,83 USD) liegt damit deutlich darüber (+7,3 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Xylem -Ny somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (106,58 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,93 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Xylem -Ny-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Xylem -Ny auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Xylem -Ny lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Xylem -Ny in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".