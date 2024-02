Xylem Aktie: Jetzt aber!

Die Xylem-Ny-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt derzeit um 8,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen längeren Zeitraum betrachtet, nämlich die vergangenen 200 Tage, liegt die Aktie ebenfalls im positiven Bereich, mit einer Distanz zum GD200 von +17,99 Prozent. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" in diesem Bereich führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Xylem-Ny-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 4 Prozent erzielt, was jedoch 238,96 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt sogar 403,98 Prozent, wodurch die Aktie aktuell 399,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Schließlich zeigt der Relative Strength-Index (RSI) eine neutrale Bewertung für die Xylem-Ny-Aktie. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen (47,49) als auch der RSI25 für 25 Tage (32,75) führen zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral" aufgrund dieses Gesamtbildes.