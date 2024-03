Xylem Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Xylem -Ny verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,9 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 52,16 Prozent, was zu einer Underperformance von -19,27 Prozent im Branchenvergleich für Xylem -Ny führte. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 43,25 Prozent, und Xylem -Ny lag 10,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Xylem -Ny ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,36 auf, was 29 Prozent niedriger als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (58,42) ist. Dieses Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Xylem -Ny liegt bei 36, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder eine Über- noch eine Unterkauftsituation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Xylem -Ny in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde über Xylem -Ny deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie insgesamt.