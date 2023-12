Xylem Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Dividendenrendite von Xylem -Ny beträgt derzeit 1,46 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -15,56 Prozent im Vergleich zum Branchenwert von 17,03. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Xylem -Ny insgesamt 7 Analystenbewertungen, wovon 3 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut" und 0 "Neutral" und "Schlecht", was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 117,6 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 6,21 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 110,72 USD bedeutet. Basierend auf dieser Prognose erhält Xylem -Ny eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse ergab keine schlechten Signale, sondern 8 gute Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Xylem -Ny liegt bei 5, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz und wird ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält Xylem -Ny daher eine positive Gesamtbewertung hinsichtlich der Dividendenrendite, der Analysteneinschätzungen, Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index.