Xylem Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Aktie von Xylem-Ny hat in den letzten Monaten wenig Diskussionsaktivität im Internet gezeigt, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Die Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, sodass die Gesamtbewertung für Xylem-Ny als "schlecht" eingestuft wird.

Von 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 3 positiv, 6 neutral und keine negativ, was zu einem Durchschnittsrating von "neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 111,43 USD, was auf einen potenziellen Anstieg von 24,58 Prozent vom letzten Schlusskurs von 89,44 USD schließen lässt. Daher wird die Aktie von Xylem-Ny von Analysten insgesamt als "gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurden die Aktie von Xylem-Ny von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anlegerstimmung wird daher als "gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 7 negative Signale identifiziert, was zu einer zusätzlichen "schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "gute" Einschätzung der Anlegerstimmung.

Verglichen mit anderen Aktien im Industriesektor hat die Xylem-Ny Aktie eine unterdurchschnittliche Rendite von -1,51 Prozent erzielt, während die Maschinenbranche eine Rendite von 36,14 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser Entwicklung des Aktienkurses im letzten Jahr wird die Aktie von Xylem-Ny in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.