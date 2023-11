Xylem Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Anleger-Stimmung bei Xylem -Ny ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Die Analyse wurde zudem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 2 Schlecht- und 6 Gut-Signale identifiziert wurden. Basierend auf diesem Bild ergibt sich eine "Gut" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung für Xylem -Ny ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da in den letzten 12 Monaten 2 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und keine negativen Bewertungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Xylem -Ny aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Xylem -Ny liegt bei 115,25 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 11,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einem Rating von "Gut" auf Basis der Analysten-Untersuchung.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat die Xylem -Ny in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,46 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 13,28 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,74 Prozent im Branchenvergleich für Xylem -Ny. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 31,62 Prozent im letzten Jahr, und Xylem -Ny lag 40,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Xylem -Ny ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Xylem -Ny-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,65 und ein Wert für den RSI25 von 22,54, was zu einer "Gut"-Empfehlung in Bezug auf den Relative Strength Indikator führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.