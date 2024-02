Xuzhou Weiwei Food, Beverage Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert der V V Food & Beverage liegt bei 13,51, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 61,96, was auf eine „Neutral“-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie als „Gut“ bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der V V Food & Beverage-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der vergangenen 200 Handelstage bei 3,08 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2,74 CNH deutlich darunter (-11,04 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung als „Schlecht“. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Rechnung, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer Bewertung als „Schlecht“ führt. Insgesamt wird die V V Food & Beverage-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als „Schlecht“ beurteilt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Aktivität eine durchschnittliche Intensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung als „Schlecht“ führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von V V Food & Beverage im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,95 Prozent erzielt, was 1,54 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors „Verbrauchsgüter“ liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche „Nahrungsmittel“ beträgt -21,26 Prozent, wobei V V Food & Beverage aktuell 1,68 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als „Neutral“ bewertet.