Xuzhou Kerong Environmental Aktie: Das wird teuer!

Die Aktie von Xiongan New Power wurde in verschiedenen Aspekten analysiert, um eine umfassende Bewertung zu erhalten. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Allerdings wurde eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI lag bei 89,38 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigte mit einem Wert von 82,48 eine Überkauftheit und erhielt somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende wies Xiongan New Power eine Rendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,61 % als niedrig einzustufen ist. Daher erhielt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Abschließend wurde die technische Analyse durchgeführt, bei der festgestellt wurde, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 200-Tage-Basis und 50-Tage-Basis zu einer Abweichung von -43,75 % bzw. -41,94 % führte. Dies führte insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend negative Bewertung für die Aktie von Xiongan New Power in verschiedenen Aspekten.