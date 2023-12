Xuzhou Kerong Environmental Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Xiongan New Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 3 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 2,99 CNH lag, was einer Abweichung von -0,33 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage lag bei 2,94 CNH, und der letzte Schlusskurs lag nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,7 Prozent), was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Xiongan New Power-Aktie mit -14,25 Prozent um mehr als 13 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,14 Prozent verzeichnete, liegt die Xiongan New Power mit 13,1 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Xiongan New Power-Aktie auf Basis des RSI7 einen Wert von 39,13 zu, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 48,05 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Xiongan New Power-Aktie liegt bei 2048,95, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.