Xuzhou Kerong Environmental Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Xiongan New Power als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Xiongan New Power-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 16,22, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und ein RSI25-Wert von 46,23, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat die Xiongan New Power-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,19 Prozent erzielt, was 7,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,84 Prozent, und die Xiongan New Power liegt aktuell 8,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Xiongan New Power-Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Maschinen"-Branche beträgt -1,49 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz über die Aktie festgestellt werden. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Xiongan New Power-Aktie auf Basis des RSI neutral eingestuft wird, im Branchenvergleich allerdings eine Unterperformance aufweist und auch in Bezug auf die Dividendenpolitik kritisch betrachtet wird. Die positive Veränderung im Sentiment und Buzz ist jedoch ein positiver Faktor für die Aktie.