Xuzhou Kerong Environmental Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Xiongan New Power-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,06 CNH lag, was einer Abweichung von +2 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 2,93 CNH nahe am gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +4,44 Prozent entspricht. Daraus resultiert ebenfalls eine neutrale Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Xiongan New Power-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,25 Prozent erzielt, was 13,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,06 Prozent, wobei die Xiongan New Power-Aktie aktuell 13,18 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2048,95 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In Bezug auf die Dividende weist die Xiongan New Power-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.