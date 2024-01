Xuzhou Kerong Environmental Aktie: Kann das wirklich sein?

Das Unternehmen Xiongan New Power hat in Bezug auf die Dividende ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -1,51 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiongan New Power liegt bei 2048, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf fundamentale Kriterien als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass Xiongan New Power in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten hat Xiongan New Power eine Performance von -6,19 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 1,13 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -7,32 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 0,97 Prozent, und Xiongan New Power lag 7,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.