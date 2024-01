Xuzhou Kerong Environmental Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Veolia Environnement":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Xiongan New Power beträgt 60,87, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Xiongan New Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,19 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt sie damit 7,55 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 1,43 Prozent, und Xiongan New Power liegt aktuell 7,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild für Xiongan New Power hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird anhand der Entwicklung des Diskussionsniveaus in den sozialen Medien festgestellt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls höher, wofür eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Xiongan New Power für diese Kategorie daher ein "Gut".

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Xiongan New Power eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Xiongan New Power daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating vergeben.

