Xunlei Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Xunlei hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,31 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 2,96 Prozent, wobei Xunlei mit 14,27 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen über den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xunlei derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,64 USD, während der Aktienkurs bei 1,63 USD liegt, was einer Abweichung von -0,61 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,51 USD, was einer Abweichung von +7,95 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Xunlei beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,19 Prozent zum Branchendurchschnitt zeigt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.