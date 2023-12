Xunlei Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Stimmung der Anleger für Xunlei ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation in Bezug auf Xunlei in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xunlei mit 8,32 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Software" (60,6) um 86 Prozent niedriger liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die fundamentale Analyse die Einstufung "Gut" ergibt.

In der technischen Analyse wird die Xunlei derzeit als "Neutral" eingestuft, da der aktuelle Kurs der Aktie (1,73 USD) um +2,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 1,69 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,54 USD zeigt hingegen eine Abweichung von +12,34 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein Rating von "Gut".