Xunlei Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Xunlei in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Xunlei in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Xunlei im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,47 Prozent erzielt, was 17,57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 9,84 Prozent, wobei Xunlei aktuell 16,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xunlei liegt mit einem Wert von 8,32 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 85 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 55. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".