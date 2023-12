Xuanhua Construction Machinery-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell wird für Hbis ein RSI-Wert von 71,43 ermittelt, was auf eine Überbewertung hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte eine deutliche Verbesserung der Stimmung für Hbis in den letzten Wochen festgestellt werden, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Hbis mit einer Rendite von 60,07 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 68 Prozent überdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,32 Prozent verzeichnet, liegt Hbis mit 68,39 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hbis diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell dominieren überwiegend positive Themen die Diskussionen, wodurch die Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung erhält.