Xuanhua Construction Machinery Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Hbis wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,54 Punkten, was bedeutet, dass die Hbis-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Hbis weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 62,41), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Hbis eine Dividendenrendite von 1,86 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent liegt. Aufgrund des geringen Unterschieds wird die Aktie neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs von Hbis einen Wert von 14,83 CNH, während der aktuelle Aktienkurs 15,6 CNH beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,19 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 16,15 CNH, was zu einem Abstand von -3,41 Prozent führt und somit zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird Hbis daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse vergeben.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Hbis ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,98, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ebenfalls neutral bewertet.