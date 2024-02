Xuanhua Construction Machinery Aktie: Was wird das noch werden?

Der Aktienkurs von Hbis wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") betrachtet. Mit einer Rendite von 3,64 Prozent liegt Hbis mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -22,66 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Hbis auch hier mit 26,3 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Bezogen auf Hbis liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 57,91 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt an, dass Hbis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 59,75). Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse, die sich auf die letzten 200 Handelstage bezieht, ergibt sich für die Hbis-Aktie ein Durchschnitt von 15,07 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,4 CNH (+2,19 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wird analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,84 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Hbis also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Hbis auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hbis hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.