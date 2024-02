Xtract Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor kurzem hauptsächlich positive Meinungen über die Aktie von Xtract veröffentlicht. Insgesamt wurde das Thema Xtract in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ stark diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Xtract hat im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" mit einem Wert von 1,17 ein deutlich günstigeres KGV und wird daher als unterbewertet eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat Xtract eine Performance von -46,15 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -21,26 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -24,9 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Xtract unter dem Branchendurchschnitt von 8,4 Prozent und erhält daher eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.