Xtract Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Xtract hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Materialsektor eine Unterperformance von 34,21 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -15,79 Prozent, und Xtract liegt aktuell 34,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Xtract. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie weder besonders viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien weder übermäßig positive noch negative Diskussionen über Xtract stattfanden.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell mit einem Wert von 100 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.