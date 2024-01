Xtract Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Xtract in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Xtract unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Eine technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Xtract-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 1,4 GBP. Der letzte Schlusskurs von 1,25 GBP liegt deutlich darunter (Unterschied -10,71 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 1,06 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+17,92 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Xtract-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende von 0 % ist Xtract im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,81 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger einzustufen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xtract führt zu einer "Gut"-Einstufung bei einem Niveau von 8,33. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 27,78 ebenfalls ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.