Xtract Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Aktie von Xtract bietet derzeit keine attraktive Dividendenrendite im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau. Mit einer Rendite von 0 % liegt der Ertrag um 8,81 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xtract-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,4 GBP liegt, während der aktuelle Kurs nur 0,975 GBP beträgt, was einer Abweichung von -30,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,06 GBP unter dem letzten Schlusskurs, wodurch ebenfalls eine negative Bewertung mit "Schlecht" erfolgt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Auf fundamentaler Basis wird Xtract im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,17 liegt die Aktie 97 Prozent unter dem Branchen-KGV von 36,83, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den sozialen Netzwerken herrscht in Bezug auf Xtract in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.