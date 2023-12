Xtract Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xtract-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage an, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 56,25 im neutralen Bereich und führt zu einem "Neutral"-Rating für Xtract.

Die Dividendenrendite von Xtract beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,82 % in der Kategorie "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende 200-Tage-Durchschnitt der Xtract-Aktie bei 1,42 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1 GBP liegt, was zu einer Abweichung von -29,58 % führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,08 GBP liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Xtract also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Xtract-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.