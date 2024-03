Xtract Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "S&P Global":

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für Xtract zeigt der RSI einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Analyse somit eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Xtract derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Die Differenz beträgt 7,73 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xtract-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,23 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,925 GBP) eine Abweichung von -24,8 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,04 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -11,06 Prozent darstellt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Xtract in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Xtract daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.