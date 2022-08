Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ET: Lohnt sich hier ein Kauf?

Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ET gehört zum Unternehmen DWS Investment S.A. (ETF). Anteile des ETF können unter der ISIN: LU0290358653 an der XETRA Börse erworben werden. Seit dem 16. Juli 2007 ist Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ET tätig und besitz mittlerweile ein Gesamtvermögen von 15.217.625,00 Euro. Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ET notierte zuletzt bei… Hier weiterlesen