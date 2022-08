Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D: Kommt jetzt die große Überraschung?

Der ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D läuft unter dem Unternehmen DWS Investment S.A. (ETF). Unter der ISIN: LU1399300455 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D notierte zuletzt bei einem Schlusskurs von 101 Euro. Zufriedene OGC´s!Die „laufenden Kosten“ oder im Englischen Ongoing Charges (OGC) genannt, geben das… Hier weiterlesen