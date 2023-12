Xtra-Gold-Anleger wird’s freuen!

Xtra-gold übertrifft den Durchschnitt der Metalle und Bergbau-Branche um 21,59 Prozent in den letzten 12 Monaten, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Xtra-gold liegt derzeit bei 18,61 und ist damit um 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Xtra-gold-Aktie kurzfristig überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Diskussionen über Xtra-gold in sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt an fünf Tagen grün, was auf eine überwiegend positive Einstellung der Anleger hinweist. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält Xtra-gold insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.