Xtra-Gold Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Xtra-gold wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In dieser Zeit wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher sind wir der Meinung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung rechtfertigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 18,61. Das bedeutet, dass die Börse 18,61 Euro für jeden Euro Gewinn von Xtra-gold zahlt. Dieser Wert liegt 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der momentan bei 320 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,85) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Xtra-gold-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +9,09 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Xtra-gold-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,88 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,96 CAD) vergleicht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung für das GD200. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von +3,23 Prozent. In diesem Fall wird die Xtra-gold-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.