Xtra-Gold Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Xtra-gold wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 14,29 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25 keine extreme Überkauft- oder Überverkauft-Situation an, weshalb das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Xtra-gold damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) schneidet Xtra-gold gut ab, da es mit einem Wert von 18,61 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Das bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint, insbesondere im Vergleich zu Wachstumsaktien mit einem höheren KGV. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt das durchschnittliche KGV bei 320, was einem Abstand von 94 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung bezüglich Xtra-gold ist größtenteils positiv. Überwiegend positive Diskussionen in den sozialen Medien und keine negativen Diskussionen in den letzten Tagen zeigen eine optimistische Einstellung der Marktteilnehmer. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Xtra-gold daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xtra-gold mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

