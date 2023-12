Xtra-Gold Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Xtra-gold wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,64 Punkten, was auf ein neutral eingestuftes Xtra-gold hindeutet. Auch der RSI25 von 48,78 zeigt, dass das Wertpapier neutral bewertet wird.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xtra-gold derzeit 19. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist das KGV von Xtra-gold um 94 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft.

Die Analysen von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien zeigen, dass die Anleger-Stimmung bezüglich Xtra-gold überwiegend positiv ist. Daher erhält das Unternehmen eine "gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Xtra-gold in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 26,58 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,17 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +37,76 Prozent für Xtra-gold im Branchenvergleich. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie ein "gut"-Rating.