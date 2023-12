Xtra-Gold Aktie: Jetzt geht’s rund!

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Xtra-Gold eine Rendite von 10,34 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies steht im starken Kontrast zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei -11,46 Prozent lag. Auch hier übertrifft Xtra-Gold mit einer Rendite von 21,8 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xtra-Gold mit 0 Prozent aktuell unter dem Durchschnitt der Branche. Die "Metalle und Bergbau"-Branche weist eine Dividendenrendite von 3,83 Prozent auf, was zu einer Differenz von -3,83 Prozent im Vergleich zu Xtra-Gold führt. Basierend auf diesen Ergebnissen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Xtra-Gold in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Mit einem KGV von 18,61 liegt es insgesamt 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 318,27 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war Xtra-Gold zuletzt Gegenstand von Diskussionen, die weder besonders positiv noch negativ waren. Zudem waren positive und negative Themen rund um Xtra-Gold in den letzten Tagen kaum von Bedeutung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.