Xtep Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Xtep, ein Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,23 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,55 liegt. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Medien wurde Xtep in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Kommentare und Wortmeldungen zeigten ebenfalls eine überwiegend negative Stimmung gegenüber dem Unternehmen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Einstufung auf "Schlecht" gesetzt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Xtep mit einer Rendite von -53,01 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 19,19 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Xtep beträgt derzeit 2,98 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,17 %. Aufgrund dieser Differenz wird auch die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Xtep, basierend auf der KGV, der Anleger-Stimmung, der Aktienkursentwicklung und der Dividendenrendite.