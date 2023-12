Xtep Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Dividendenrendite von Xtep liegt aktuell bei 2,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,17 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -3,19 Prozent zur Xtep-Aktie. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Xtep. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 4,43 HKD 42,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit einem Wert von 5,95 HKD eine Abweichung von -25,55 Prozent auf. Aus charttechnischer Sicht erhält die Xtep-Aktie daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Xtep-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,6 Prozent, was 58,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 24,5 Prozent, wobei Xtep aktuell 73,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.