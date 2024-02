Xtant Medical Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie Anleger vermerkten. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. An fünf Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Xtant Medical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" und gibt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, wird die Xtant Medical-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Xtant Medical vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 2 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 106,19 Prozent entspricht. Die Redaktion vergibt als Gesamteinschätzung das Rating "Gut".

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 113, was bedeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird. Im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 99, was zeigt, dass für Xtant Medical mehr gezahlt wird als für vergleichbare Werte in der Branche.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Xtant Medical liegt bei 81,25, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating "Schlecht".