Xtant Medical Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Xtant Medical-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 96, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 52,58, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Xtant Medical somit zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst, weshalb die Xtant Medical-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Bezüglich der Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -88,68 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Xtant Medical aktuell 0 beträgt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Analysten sind in ihrer Einschätzung für Xtant Medical geteilter Meinung. In den vergangenen 12 Monaten ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung, basierend auf 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Kurzfristig liegen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Xtant Medical liegt bei 2 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 72,41 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" eingestuft, basierend auf der Analysten-Untersuchung.