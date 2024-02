Xtant Medical Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert wird. Aktuell liegt der RSI für Xtant Medical bei 81,25, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 58,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating.

Langfristig gesehen wird die Xtant Medical-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 2 "Gut"-Bewertungen und einem Kursziel von 2 USD, was einer potenziellen Performance von 106,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Xtant Medical bei 1,03 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der Aktienkurs bei 0,97 USD liegt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Xtant Medical, wobei die langfristige Analysteneinschätzung positiv ist, während die technische Analyse und das Anleger-Sentiment gemischte Signale liefern.