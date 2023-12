Xrapplied Technolo. Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Ebenso beläuft sich der RSI für 25 Tage auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Xrapplied war in den letzten Tagen neutral. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge beobachtet, weshalb die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Xrapplied auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,03 CAD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Ebenso verläuft der GD50 bei 0,03 CAD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in Bezug auf Xrapplied in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt wird die Aktie von Xrapplied basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren mit einem "Neutral" bewertet.