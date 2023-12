XpresSpa Group Aktie: Da kann man verrückt werden!

Xwell-Anleger haben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Meinungen in sozialen Medien geäußert. Unsere Analyse zeigt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist, da in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Xwell derzeit um 8,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -51,94 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen, dass sich die Stimmungslage in den letzten Monaten verschlechtert hat. Gleichzeitig wurde Xwell weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xwell-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Rating: "Neutral") als auch für die letzten 25 Handelstage (Rating: "Neutral").

Insgesamt ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating für die Xwell-Aktie.