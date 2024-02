Xponential Fitness Aktie: So kann man sich irren!

Die Analystenbewertung für die Xponential Fitness-Aktie wird auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 positiv, 1 neutral und keine negativ. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat, und der durchschnittliche erwartete Kurs liegt bei 29,4 USD, was einer Erwartung von 214,1 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Xponential Fitness. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen positiven oder negativen Themen festgestellt wurden. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Xponential Fitness daher eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xponential Fitness-Aktie zeigt einen Wert von 82,31, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 63, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.