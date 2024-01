Xponential Fitness Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Xponential Fitness-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,36 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,9 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -41,55 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (12,83 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -7,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Xponential Fitness in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie. Der RSI7 liegt bei 64,78 und der RSI25 bei 58,13, was für beide Zeiträume zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz beobachtet werden, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Xponential Fitness-Aktie.