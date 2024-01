Xpeng-Anleger machen nicht mehr mit!

In den letzten Wochen konnte ein Anstieg positiver Kommentare über Xpeng in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was dazu führte, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhielt. Die Intensität der Diskussionen über Xpeng war jedoch insgesamt geringer als üblich, und es war auch eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, obwohl sie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Xpeng liegt bei 81,77, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 67,09 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich die Anleger-Stimmung bei Xpeng insgesamt als besonders positiv. Allerdings waren in den letzten Tagen überwiegend negative Themen bei den Diskussionen zu verzeichnen, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Xpeng-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) ein "Schlecht"-Rating erhält. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt beträgt 54,32 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 49,95 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -8,04 Prozent. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 61,09 HKD über dem Schlusskurs, was einer Abweichung von -18,24 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung für die Xpeng-Aktie.