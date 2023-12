Xpeng Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Xpeng wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage ausgewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 53,92 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Xpeng-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, welcher auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 56,1), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Xpeng in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Auch hier wird Xpeng daher mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Die Anlegerstimmung, die anhand der Diskussion in den sozialen Medien bewertet wird, zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Xpeng eingestellt waren, mit 11 positiven und zwei negativen Tagen. Auf dieser Basis erhält Xpeng eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Xpeng-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 52,51 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 62,95 HKD, was einen Unterschied von +19,88 Prozent ausmacht. Daher wird Xpeng aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt, der aktuell bei 64,05 HKD liegt, erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Xpeng daher von der Redaktion auf der Grundlage dieser Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

