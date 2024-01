Xpeng Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Bei Xpeng liegt der RSI7 aktuell bei 78,86 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 75,59, was auch auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Xpeng-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Anleger diskutierten verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Xpeng, was zu einer "Neutral"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

Die Xpeng-Aktie liegt mit einem Kurs von 35,95 HKD derzeit -36,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -34,05 Prozent, was auch zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In den letzten Wochen wurde bei Xpeng eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wurde ebenfalls registriert und mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Xpeng daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.