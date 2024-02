Xpeng Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xpeng-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 28 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 70,13, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Xpeng.

Die Stimmung rund um Xpeng ist größtenteils negativ, wie durch die Analyse von Kommentaren und Beiträgen auf sozialen Plattformen festgestellt wurde. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass die Xpeng-Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie einen Abstand von -34,27 Prozent vom GD200 (53,86 HKD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 46,34 HKD an, was einen Abstand von -23,61 Prozent darstellt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Zusammenfassend wird der Kurs der Xpeng-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.