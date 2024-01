Xpeng Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Xpeng-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 54,12 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 52,7 HKD, was einem Unterschied von -2,62 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 61,84 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 14,78 Prozent darunter liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Xpeng.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xpeng steht bei 55,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 73 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger über Xpeng wurde auch auf sozialen Plattformen betrachtet. Die Kommentare waren überwiegend positiv, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Xpeng.